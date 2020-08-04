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Власть

Власти Крыма наши 9000 нелегальных отелей и гостиниц

18:46 вторник, 4 августа 2020
Власти Крыма наши 9000 нелегальных отелей и гостиниц

фото © Новости Крыма

Меры по легализации средств размещения, которые сдают в аренду жилье, расположенное на землях под индивидуальное жилищное строительство, должны быть разработаны до конца октября.

Такое поручение министерству курортов и туризма республики дал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании совета министров региона.

«Предварительно в результате работы всех комиссий у нас выявлено больше девяти тысяч объектов, которые потенциально занимаются сдачей в аренду жилья, построенного на участках под ИЖС. Я за, чтобы люди зарабатывали таким способом, но с точки зрения безопасности нам необходимо отработать ряд мер и требования, чтобы у нас все было в легальном поле», - подчеркнул Аксенов.

До конца года министерству курортов и туризма республики поручено внести законопроект, который позволил бы таким объектам в Крыму легализовать свою работу. В частности, речь идет о придании статуса гостевого дома: в таком формате люди привыкли работать на протяжении многих лет и необходимо позволить им делать это по закону, отметил глава республики.

«Условия взаимоотношения с государством должны быть лучше, чем у них были до этого», - заключил Аксенов, напомнив, что в текущем сезоне контрольные мероприятия в отношении таких средств размещения проводиться не должны, если речь идет о законности коммерческого использования земли и строений. 

Ранее, как поясняла председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, именно отсутствие в законодательстве такого понятия, как «гостевой дом» не дает многим приличным мини-гостиницам, расположенным на участках под ИЖС, работать легально. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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