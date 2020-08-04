В Ялте у питомцев «на самоизоляции» не нашли COVID

В Ялте врачи городской ветеринарной службы не нашли коронавирусную инфекцию у животных, хозяева которых находились на самоизоляции после прибытия из-за рубежа.

Об этом сообщили в Госкомитете по ветеринарии Республики Крым.

Под наблюдение попали 20 животных, прибывших с владельцами с территории материковой Украины.

Лабораторные анализы на COVID-19, которые были взяты у пушистых путешественников, показали отрицательный результат: ни одно из животных не было переносчиком новой коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства того, что животные играют значительную эпизоотологическую роль в данной болезни человека. Тем не менее, поскольку у людей и животных могут быть общие болезни, людям, болеющим SARS-CoV-2, рекомендуется ограничить контакт с животными», - пояснили в пресс-службе комитета.

Пока потенциально заболевшие хозяева домашних животных были под контролем на предмет проявления коронавируса, сотрудники ветслужбы взяли на себя заботу об их любимцах.

«Животные находились на изолированном содержании, без выгула, по месту проживания владельцев. Контроль за животными снимался только после прохождения владельцем четырнадцатидневного периода самоизоляции, проведения лабораторных исследований и получения отрицательного результата на COVID-19», - пояснили в ветеринарном ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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