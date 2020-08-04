В суд направили уголовное дело депутата-единоросса из Крыма

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Его обвиняют в получении взятки и в присвоении чужого имущества, совершенном совместно с главным бухгалтером предприятия, сообщила пресс-служба крымского Следкома.

По версии следствия, директор потребовал 150 тысяч рублей от бизнесмена, за что обещал посодействовать его участию в аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества.

Кроме того, по данным правоохранителей, в 2018 году обвиняемый сговорился с главбухом и фиктивно трудоустроил нового сотрудника, зарплату которого должностные лица делили между собой. Таким образом, на протяжении года они присвоили более 280 тысяч рублей.

Обвиняемые признали свою вину и частично возместили ущерб, причиненный государству. На имущество экс-директора МУПа общей стоимостью 700 тысяч рублей наложен арест, а в адрес главы бахчисарайской администрации внесено представление. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, директором МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие» является дважды депутат Бахчисарайского горсовета от партии «Единая Россия» Игорь Голиков. Он был задержан правоохранителями в начале этого года.

Ранее Голиков упоминался нами в истории о национализированном властями Республики Крым имуществе Бахчисарайского районного потребительского общества Крымпотребсоюза — как участник захвата самообороной Крыма кафе-чебуречной, из которой на улицу выкинули весь персонал, а это одни женщины. Он также «засветился» в истории, описанной «Новой газетой», о захвате городского рынка.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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