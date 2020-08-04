В садах Крыма развесили феромонные ловушки

Так решили бороться с вредителями.

В садоводческих хозяйствах на территории Республики Крым специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в июле 2020 года установили феромонные ловушки с целью выявления ряда карантинных вредителей – американской белой бабочки, коричнево-мраморного клопа, восточной плодожорки, персиковой плодожорки, средиземноморской плодовой мухи, яблонной мухи, калифорнийской щитовки, тутовой щитовки.

Этот передовой метод обследования позволяет оперативно выявить карантинных вредителей и, таким образом, предотвратить ущерб, который они могут нанести сельхозтоваропроизводителям Крыма.

Феромонные ловушки изготовлены ФГБУ «ВНИИКР», их ежегодно используют в период вегетации. Тип каждой ловушки соответствует фенологии того карантинного вредителя, на выявление которого она направлена.

По истечении периода экспозиции ловушки направят для дальнейших лабораторных исследований.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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