В противоречиях законов о выборах в Севастополе разберется суд

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У кандидатов и Севизбиркома оказались разные законы о выборах. Обновление: суд принял иск к рассмотрению.

По какому именно закону надо оценивать правомочность собранных в поддержку кандидата в депутаты Ивана Комелова подписей – решит Севастопольский городской суд, сообщил сам политик. Дата заседания уже известна.

«Судебное заседание назначено на 4 августа 2020 года на 16 часов 30 минут», – сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

Ранее сообщалось, что более 91% подписей жителей Севастополя, поддержавших выдвижение главе регионального отделения партии «Родина» Ивана Комелова на дополнительные выборы в парламент Севастополя по одномандатному округу №2, были признаны недействительными.

По мнению ТИК Гагаринского района, подписи Комелова нужно оценивать в соответствии с измененным в мае федеральным законом 67 ФЗ, где говорится: «…данные об избирателе, участнике референдума, ставящие в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, участника референдума, лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель, участник референдума, ставит собственноручно…».

В подписных же листах в поддержку Ивана Комелова ФИО гражданина вносились сборщиками подписей, как это предусмотрено специальным законом Севастополя 4-ЗС с изменениями от 29.05.2020 ст. 37 п. 7. В нем дословно сообщается, что: «Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата… Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно…».

Из 1255 сданных подписей в поддержку Ивана Комелова Гагаринская избирательная комиссия признала недействительными 1145.

Чтобы разрешить юридический казус, Иван Комелов обратился в Севастопольский городской суд.

Статус довыборов предполагает организацию процесса в соответствии с законом, который действовал на момент основных выборов, подчеркивает Иван Комелов. И, напоминает политик, сбор подписей проходил в строгом соответствии с законом Севастополя о выборах депутатов законодательного собрания Севастополя.

«Иск об обжаловании данного решения ТИК подан, потому что с нашей точки зрения это решение немотивированно и предвзято», – сообщил Иван Комелов.

По мнению политика, это решение полностью лежит на совести Гагаринской ТИК. У которой, полагает Иван Комелов, могло сложиться предвзятое отношение персонально к нему.

В тексте использованы материалы: Форпост

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