Происшествия
В Крыму задержали россиянку за мошенничество
Сотрудники полиции задержали в Ялте девушку, которую разыскивали их коллеги из Краснодарского края.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
По данным силовиков, девушка приехала в Ялту из Новороссийска на сезонную работу. Во время пребывания в Крыму она стала участником ДТП. Приехавшие на место сотрудники ДПС во время проверки личности выяснили, что 25-летняя россиянка разыскивается силовиками Краснодарского края по обвинению в мошенничестве. Находясь под следствием девушка сбежала в другой регион России.
Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В ближайшее время крымские полицейские предадут девушку краснодарским коллегам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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