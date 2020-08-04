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Происшествия

В Крыму задержали россиянку за мошенничество

09:32 вторник, 4 августа 2020

Сотрудники полиции задержали в Ялте девушку, которую разыскивали их коллеги из Краснодарского края.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По данным силовиков, девушка приехала в Ялту из Новороссийска на сезонную работу. Во время пребывания в Крыму она стала участником ДТП. Приехавшие на место сотрудники ДПС во время проверки личности выяснили, что 25-летняя россиянка разыскивается силовиками Краснодарского края по обвинению в мошенничестве. Находясь под следствием девушка сбежала в другой регион России.

Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В ближайшее время крымские полицейские предадут девушку краснодарским коллегам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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