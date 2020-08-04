В Крыму задержали россиянку за мошенничество

Сотрудники полиции задержали в Ялте девушку, которую разыскивали их коллеги из Краснодарского края.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По данным силовиков, девушка приехала в Ялту из Новороссийска на сезонную работу. Во время пребывания в Крыму она стала участником ДТП. Приехавшие на место сотрудники ДПС во время проверки личности выяснили, что 25-летняя россиянка разыскивается силовиками Краснодарского края по обвинению в мошенничестве. Находясь под следствием девушка сбежала в другой регион России.

Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В ближайшее время крымские полицейские предадут девушку краснодарским коллегам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти сняли введенный из-за смертельного ДТП режим ЧС в Белогорском районе. Администрация Белогорского района отменила режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня, введенный после ДТП с девятью погибшими.

В ФСБ сообщают о задержании въехавшего с Украины мужчины. Разыскиваемый по подозрению в хранении наркотиков мужчина задержан при въезде в Крым после четырех лет пребывания за границей.

Спецоперация против мотоциклистов в Крыму: без прав, без номеров и нетрезвые. У мотоциклистов в Симферополе выявили 170 нарушений пользования транспортом, среди которых – вождение в нетрезвом виде, без прав, без номерных знаков на мотоцикле и прочее.

За использование поддельного водительского удостоверения севастополец получил полгода тюрьмы. Судом Нахимовского района осужден мужчина, использовавший поддельное водительское удостоверение.