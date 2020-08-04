В Крыму снизилось число новых заражений коронавирусом

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За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.

7 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1323 случая новой коронавирусной инфекции. 73 из них завозные из-за границы, 109 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 973 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 168 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 373 человека.

Выздоровевших за весь период – 945 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

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