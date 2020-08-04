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В Крыму признали, что летний отдых невозможен без кишечных инфекций
фото © www.med-det.ru
Кишечные и ротавирусные инфекции – неотъемлемая часть летнего отдыха. В теплый сезон курортники регулярно страдают от разных ротаинфекций, а больницы не успевают освобождать места для больных.
Этот год не стал исключением. Несмотря на то, что туристический сезон начался поздно, первые вспышки инфекций появились еще в конце мая. По словам главного внештатного инфекциониста минздрава Людмилы Прокудиной, август – самый уязвимый месяц для того, чтобы подхватить подобную болезнь.
В последнее время в социальных сетях люди все чаще жалуются на ротавирусные инфекции. Но, по словам специалистов, в Крыму ситуация все еще в пределах нормы.Как отмечают инфекционисты, кишечных инфекций в этом году больше, чем ротавирусных, — пишет КП-Крым.
— Туристы толпами приезжают на полуостров, купаются в море, едят немытые фрукты и овощи, а потом их пачками отправляют в инфекционку. Это стандартная ситуация во всех курортных городах. Пока что на полуострове ситуация стабильна, — рассказала инфекционист.
Больше всего заболевших отмечается в курортных зонах: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, а среди обратившихся за помощью большинство — приезжие.
Как отмечает врач, повышенная заболеваемость наблюдается у детей, так как они много проглатывают воды во время купания и чаще взрослых едят немытые фрукты и овощи.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму признали, что летний отдых невозможен без кишечных инфекций
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Курортный сезон
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