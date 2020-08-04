В Крыму построят первую в России синагогу мессианских иудеев

Уникальная для России синагога мессианских иудеев будет построена в Евпатории.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк, местная религиозная община «Хава Нагила» намерена здесь же организовать музей и благоустроить старое еврейское кладбище по соседству.

«Классическая синагога с субботними классами для изучения Писаний и местом для Свитка Торы сможет разместиться на Симферопольском шоссе между старым кладбищем и «Велесом». Там же планируется организовать небольшой музей еврейской истории, в котором будут собраны фотографии, воспоминания и другие исторически-значимые вещи, повествующие об истории еврейского народа», – рассказал он.

В тексте использованы материалы: Кафа

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