Власть
В Крыму построят первую в России синагогу мессианских иудеев
Уникальная для России синагога мессианских иудеев будет построена в Евпатории.
Как сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк, местная религиозная община «Хава Нагила» намерена здесь же организовать музей и благоустроить старое еврейское кладбище по соседству.
«Классическая синагога с субботними классами для изучения Писаний и местом для Свитка Торы сможет разместиться на Симферопольском шоссе между старым кладбищем и «Велесом». Там же планируется организовать небольшой музей еврейской истории, в котором будут собраны фотографии, воспоминания и другие исторически-значимые вещи, повествующие об истории еврейского народа», – рассказал он.
В тексте использованы материалы: Кафа
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