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Власть

В Крыму похвастались, что перекрыли канал поставки «украинских наркотиков»

10:55 вторник, 4 августа 2020
В Крыму похвастались, что перекрыли канал поставки «украинских наркотиков»

фото © Новости Крыма

В ФСБ России в Крыму заявили, что «перекрыли канал контрабандной поставки наркотических средств на территорию России».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что севастополец регулярно покупал в Украине запрещенный к свободному обороту медицинский препарат, содержащий в своем составе соль наркотического вещества, для последующей реализации на территории полуострова.

При очередной попытке контрабандного ввоза партии таблеток он был задержан сотрудниками ФСБ с поличным. В ходе личного досмотра изъято около 400 доз наркотического средства на общую сумму около 500 тыс. руб.

В отношении подозреваемого следственным отделом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 и ч.3 ст.229.1 УК РФ (незаконное приобретение и контрабанда наркотических средств в крупном размере).

Решением Джанкойского районного суда севастополец признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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