В Крыму начинаются съемки фильма Алексея Учителя «Пальмира»

В Крыму идет подготовка к съемкам киноленты «Пальмира». Продюсер фильма - Алексей Учитель, режиссер - создатель лент «Союз спасения», «Адмиралъ» и «Викинг» Андрей Кравчук.

Об этом сообщила кастинг-директор проекта Юлия Аверкина.

«Пальмира» соединит в себе остросюжетный боевик и мощную человеческую драму, – сообщила Аверкина. – В центре сюжета ленты саперы отряда разминирования, задача которых – спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации».

Уникальное разнообразие природы и ландшафта Крыма позволило авторам картины найти в Крыму большую часть необходимых локаций. Съемочный период продлится с 19 августа по начало ноября. В настоящее время проводится подбор дублеров и актеров массовых сцен.

«Кастинги будут проходить в разных городах Крыма до 10 августа, – сообщил бригадир проекта Сергей Цыганов. – Мы ищем людей с ярко выраженной восточной внешностью: мужчин, женщин, детей, стариков. Кроме того, ищем дублеров с отсутствующими пальцами на руках».

Ближневосточная тема продолжена в съемках еще одного российского фильма, который прямо сейчас проходит в Крыму в районе села Морское. Там, как сообщают местные жители, на территории заброшенного пансионата «Липецкий металлург» кинематографисты работают над картиной «Шугалей-2».

В этой ленте в массовке, изображая ливийцев, снимается много местных, съемки проходят и днем, и ночью.

Примечательно, что в этих же интерьерах заброшенного пансионата снималась фантастическая лента Федора Бондарчука «Обитаемый остров».

«Шугалей-2» снимает режиссер Максим Бриус, в главной роли - Кирилл Полухин.Фильм основан на реальных событиях. Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются по официальному приглашению в страну, разрываемую на части воинствующими группировками.

В продолжении картины, которая только в апреле вышла на российские экраны, будет представлена полная история Шугалея и Суэйфана. В основу кинокартины легла реальная история ученых, захваченных в плен в Ливии. Шугалей и Суэйфан были незаконно заключены в ливийскую тюрьму. Во второй части киноленты зрители узнают, как ученые выживают в чужой стране и вернутся ли они домой.

Фильм обещают выпустить в прокат уже в сентябре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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