В Крыму 7-летняя девочка из Тулы спасла упавшего в бассейн 5-летнего мальчика

Глава МЧС РК Сергей Шахов поручил представить к награде девочку, бросившуюся в бассейн для спасения своего друга.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде девочку Дарью из города-героя Тула, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга – пятилетнего мальчика Арсения из Когалыма (ХМАО). Инцидент произошел 1 августа в одном из частных отелей в пригороде Уютное (городской округ Судак).

— В социальных сетях и СМИ появилась информация о спасении 5 – летнего мальчика из бассейна. На размещенном видео видно, как пятилетний мальчик Арсений катался на самокате и упал в бассейн. В ту же секунду семилетняя девочка не раздумывая, как была в платье, бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке. Такой поступок, без сомнений, заслуживает уважения и поощрения. Специалисты ГКУ РК «КРЫМ- СПАС» совместно с членами Крымского регионального отделения Общероссийский общественной организации «Российский Союз спасателей» уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг, ребенка безусловно необходимо представить к награде! — отметил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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