Власть
В Киеве задержали экс-бойца ополчения Крыма
Сотрудники СБУ и прокуратуры АРК задержали в Киеве гражданина Украины по подозрению в участии в крымском «народном ополчении».
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.
«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в Ялту близ поселка Массандра», - говорится в сообщении.
Украинские силовики заявили, что подозреваемый «осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова».
В 2016 году он был награжден медалью «За возвращение Крыма».
Правоохранители провели обыск в квартире мужчины. По их результатам обнаружены и изъяты «подтверждающие материалы о содействии оккупационным органам власти», а также «вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности».
В настоящее время прокуратура АРК направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно Уголовному кодексу Украины, мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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