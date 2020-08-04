В Киеве задержали экс-бойца ополчения Крыма

Сотрудники СБУ и прокуратуры АРК задержали в Киеве гражданина Украины по подозрению в участии в крымском «народном ополчении».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в Ялту близ поселка Массандра», - говорится в сообщении.

Украинские силовики заявили, что подозреваемый «осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова».

В 2016 году он был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Правоохранители провели обыск в квартире мужчины. По их результатам обнаружены и изъяты «подтверждающие материалы о содействии оккупационным органам власти», а также «вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности».

В настоящее время прокуратура АРК направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно Уголовному кодексу Украины, мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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