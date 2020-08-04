Ученые опровергли «эффект бабочки» при путешествиях во времени

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Надежды поклонников романа Рэя Бредбери «И грянул гром» и фантастического фильма «Эффект бабочки» разбили вдребезги американские физики.

Исследователи доказали, что возможность повлиять на прошлое, чтобы изменить будущее – всего лишь миф. Во всяком случае, на уровне квантового мира. Правда, российские ученые к таким экспериментам со временем относятся с улыбкой и утверждают, что об изобретении машины времени говорить пока рано.

Из фантастических книг и фильмов мы знаем, что, отправляясь в прошлое, надо быть предельно осторожным. Любое вмешательство в ход событий может обернуться катастрофой в настоящем. Причем лавина изменений запускается совершенно хаотично. Так что невозможно предугадать, чем отзовется сорванный цветок на лужайке или случайное знакомство с собственной прабабушкой. Может, путешественник во времени и не родится вовсе, а может, и миру настанет конец. В водоворот именно таких неожиданных последствий своих экспериментов с пространством – временем попадали главные герои знаменитых фильмов «Эффект бабочки» и «Назад в будущее».

Однако ученые из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США) доказали, что «эффект бабочки» далеко не так жесток и неумолим. При помощи квантового компьютера IBM-Q физики создали модель путешествия во времени.

Героями исследования стали виртуальные Боб и Элис. Каждому ученые дали по кубиту – квантовому биту информации. По сценарию Элис находилась в настоящем и отсылала Бобу в прошлое свой кубит. Получив «посылку» из будущего, Боб измерял ее. То есть совершал с кубитом определенные действия, которые согласно теории «эффекта бабочки» должны были полностью изменить ход истории. После измерений Боб отсылал подопытный кубит обратно в будущее, где его «ловила» и проверяла Элис.

Результаты эксперимента позволили исследователям сделать вывод, что квантовый мир на удивление стабилен. Оказалось, что информация вернулась в настоящее невредимой, и виртуальная Элис смогла без труда ее расшифровать. Более того, чем дальше в прошлое забрасывали ученые информацию, тем надежнее становилась ее защита от внешних воздействий.

Защищаясь от нападок скептиков, ученые заявляют: эксперимент вовсе не шуточный. У него есть реальное практическое применение. Понимание законов квантовой механики поможет в создании новых систем информационной безопасности.

Российские ученые также отмечают эту ценность исследования. Но о каком-то научном прорыве говорить здесь не следует, уверяют физики.

- В основе этого эксперимента лежит так называемое запутанное состояние, - объясняет научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Кулик. - Это такие состояния света, у которых нет аналогов в классическом мире. Подобных экспериментов было очень много сделано за последние 30 лет. Пока наиболее эффективно применить результаты таких исследований можно в области квантовых коммуникаций и защищенной связи. Но, вместе с тем, аналогичный эффект в повседневной жизни реально получить и без использования таких уникальных состояний. Пока еще техника недостаточно хорошо разработана для таких сложных протоколов.

По словам российских ученых, эксперимент коллег из Лос-Аламоса рядовой и к путешествиям во времени имеет весьма отдаленное отношение. Кроме того, ничего нового физики в нем не увидели.

- Базовый уровень такого эксперимента хорошо известен в мире. Такие эксперименты проводятся в любой хорошо экипированной лаборатории. В нашей стране подобных лабораторий штук пять точно есть. Так что основа этой новости – это качественно проведенный физический эксперимент. Все остальное просто интерпретации. А они, как известно, - дело вкуса. Часто интерпретации в области квантовых технологий и квантовых вычислений из-за желания популяризировать вещи, которые далеко не все понимают, заходят очень далеко. «Эффект бабочки», путешествия во времени – это, конечно, натянуто, - считает Сергей Кулик.

К тому же результаты эксперимента относятся только к квантовой механике, говорят сами авторы исследования. Утверждать, что «эффект бабочки» не работает и в классической физике, - то есть в нашем реальном мире - они пока не могут. Так что, если кому и доведется очутиться в прошлом, лучше вести себя там прилично и ничего не ломать.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: МК

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