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Коронавирус в Крыму

У экстренно родившей жительницы Севастополя подозревают COVID-19

У экстренно родившей жительницы Севастополя подозревают COVID-19

фото © Новости Крыма

В Севастополе у женщины в роддоме заподозрили COVID-19. Ей сделан тест, получены два положительных результата, но окончательный диагноз не будет поставлен до получения третьего результата из референс-центра, сообщили в пресс-службе правительства.

«Женщина поступила в родильный дом №1 в Стрелецкой бухте (отошли воды, экстренная госпитализация) и родила 2 августа. Вместе с ребенком она доставлена в городскую инфекционную больницу. Вместе с ней в палате находились еще две роженицы (они также родили 2 августа). В настоящее время они изолированы в отдельные палаты родильного дома с душем и туалетом», - уточнили в правительстве.

Известно, что заболевание у роженицы протекает бессимптомно. Родильный дом продолжает работать в штатном режиме, но посещения там запрещены. Также в учреждении провели санитарную обработку. В правительстве уточнили, как такая ситуация возникла:«Плановые пациентки поступают в родильный дом со справками на COVID-19. При экстренной госпитализации мазок берут в обязательном порядке при поступлении. Сотрудники родильного дома сдают тесты на регулярной основе», - сообщили в пресс-службе.

Всего в Севастополе по состоянию на 4 августа новой коронавирусной инфекцией заболели 356 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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