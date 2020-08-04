Власть
Туристов из Хабаровска будут вывозить из Крыма стыковочными рейсами
Туристы из Хабаровского края смогут вернуться из Крыма и Сочи после 20 августа стыковочными рейсами, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
«Дорогие друзья, вижу вашу обеспокоенность по ситуации с отменой прямых рейсов в Сочи и Крым из Хабаровска. По моему поручению состоялись переговоры с руководством «Библио-Глобуса». Действительно, компания убирает чартеры с 20 августа. После 20 августа по согласованию с туристами и без всяких доплат компания предлагает вернуться в Хабаровск стыковочными рейсами», - написал он в Instagram.
Он объяснил, что стыковка будет проходить от двух до пяти часов в московском аэропорту Шереметьево. Дегтярев добавил, что если туристы не захотят лететь с пересадкой, то компания обеспечит 100% возврат денежных средств.
30 июля стало известно, что прямые чартерные рейсы из Владивостока и Хабаровска в Симферополь, запущенные в начале июля, решено приостановить. По мнению директора турагентства Sun Travel Александры Губановой, чартерные рейсы снимают из-за возобновления полетов в Турцию, но официального подтверждения этого турфирмам не поступало.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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