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Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым
фото © Новости Крыма
Северо-Крымский канал готов к приему днепровской воды и никаких технический препятствий для этого нет.
Об этом в интервью украинским СМИ заявил бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин. Он подчеркнул, что этому гидрологическому сооружению «не страшны никакие кустики и трещины в бетонных плитах».
«Единственная более или менее уязвимая вещь в этом всем сооружении – это насосные подстанции. Но они не были разграблены с 2014 года и сейчас охраняются <…>. Поставить их в строй — дело нескольких дней. Поэтому нет и не может быть никаких технических преград для возобновления подачи воды в Крым, хотя с целью успокоения общественного мнения нам и пытаются внушить обратное», - подчеркнул Борис Бабин.
По его словам, сейчас нет возможности как-то иначе подать воду в Крым, поэтому России «придется идти на переговоры» или «захватить крымский канал вплоть до его основания в Каховке», которая находится в Херсонской области.
Как ранее сообщалось, аналитик варшавского Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор в интервью изданию Biznes Alert заявил, что «военная операция» по обеспечению полуострова водой «могла бы заключаться в захвате Каховского водохранилища».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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