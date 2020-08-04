Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым

фото © Новости Крыма

Северо-Крымский канал готов к приему днепровской воды и никаких технический препятствий для этого нет.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин. Он подчеркнул, что этому гидрологическому сооружению «не страшны никакие кустики и трещины в бетонных плитах».

«Единственная более или менее уязвимая вещь в этом всем сооружении – это насосные подстанции. Но они не были разграблены с 2014 года и сейчас охраняются <…>. Поставить их в строй — дело нескольких дней. Поэтому нет и не может быть никаких технических преград для возобновления подачи воды в Крым, хотя с целью успокоения общественного мнения нам и пытаются внушить обратное», - подчеркнул Борис Бабин.

По его словам, сейчас нет возможности как-то иначе подать воду в Крым, поэтому России «придется идти на переговоры» или «захватить крымский канал вплоть до его основания в Каховке», которая находится в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, аналитик варшавского Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор в интервью изданию Biznes Alert заявил, что «военная операция» по обеспечению полуострова водой «могла бы заключаться в захвате Каховского водохранилища».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцы остались без летней эстрады «Ракушка». В правительстве города заигрались с генподрядчиками, капремонт объекта нужно было завершить в декабре прошлого года.

В МИД России назвали «антигуманитарными» действия Киева по прекращению поставок воды в Крым. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал «антигуманитарными» действия украинских властей по прекращению поставки днепровской воды и электроснабжения в Крыма.

В Симферополе открылась переехавшая на новое место книжная ярмарка. Книжная ярмарка, ранее располагавшаяся возле Дома культуры профсоюзов, переехала ближе к Привозу, на ул. Киевскую, 114.

В Севастополе снова говорят о заводе по переработке мусора. Севастополь должен попасть в федеральный проект по обращению с твердыми бытовыми отходами.