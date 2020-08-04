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Водный кризис

Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым

15:42 вторник, 4 августа 2020
Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым

фото © Новости Крыма

Северо-Крымский канал готов к приему днепровской воды и никаких технический препятствий для этого нет.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин. Он подчеркнул, что этому гидрологическому сооружению «не страшны никакие кустики и трещины в бетонных плитах».

«Единственная более или менее уязвимая вещь в этом всем сооружении – это насосные подстанции. Но они не были разграблены с 2014 года и сейчас охраняются <…>. Поставить их в строй — дело нескольких дней. Поэтому нет и не может быть никаких технических преград для возобновления подачи воды в Крым, хотя с целью успокоения общественного мнения нам и пытаются внушить обратное», - подчеркнул Борис Бабин.

По его словам, сейчас нет возможности как-то иначе подать воду в Крым, поэтому России «придется идти на переговоры» или «захватить крымский канал вплоть до его основания в Каховке», которая находится в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, аналитик варшавского Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор в интервью изданию Biznes Alert заявил, что «военная операция» по обеспечению полуострова водой «могла бы заключаться в захвате Каховского водохранилища».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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