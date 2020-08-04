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Происшествия

Свидание в Судаке обошлось туристке в 100 тысяч рублей

18:16 вторник, 4 августа 2020
Судак

В Судаке местный житель обокрал туристку, которую позвал на свидание.

 По информации пресс-службы МВД по РК, девушка обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что из ее гостиничного номера пропали дорогие ювелирные украшения.

Как выяснилось, днем на пляже пострадавшая познакомилась с молодым человеком.

Кавалер назначил ей свидание в кафе, где они распивали спиртное и веселились, а после этого отправились в номер гостиницы, где жила девушка. Ночью гость похитил золотые украшения туристки: браслет стоимостью 90 тысяч рублей, золотое кольцо за 20 тысяч рублей и 3500 рублей наличными. После этого мужчина спокойно ушел из комнаты.

Нечестным кавалером оказался 26-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрение полиции и находился в розыске за преступления в Евпатории.

Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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