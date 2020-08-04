Стивен Сигал придумал схему как избежать санкций из-за Крыма

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Американский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым.

Но спустя две недели он перерегистрировал ее, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Минфина США, сообщает со ссылкой на Baza Радио Свобода. ​

Фирма под названием «Горки инвестмент компани» просуществовала всего три недели, после чего Сигал и Бабаков вышли из нее, оставив свои доли, а Сигал тут же учредил новую фирму с почти тем же названием – «Горки холдинг компани». Профиль ее деятельности остался таким же – «строительство жилых и нежилых зданий», не изменился и адрес в Москве: Большая Академическая улица, дом 49. Единственное серьезное различие – отсутствие среди совладельцев сенатора Бабакова.​

Издание отмечает, что резкий выход из числа совладельцев первой фирмы и регистрация второй связана с тем, что Бабаков находится в санкционном списке Минфина США и официальный совместный бизнес с ним угрожал Стивену Сигалу в Америке штрафом в миллион долларов или тюремным заключением.

Ранее сообщалось, что Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», маршруты которого пролегают по территории Крыма.

По данным из открытых источников, Сигал посещал Крым в 2014-м и 2015 году. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд в Украину на пять лет.

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Стивену Сигалу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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