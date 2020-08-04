Происшествия
Симферополец отправился выяснять отношения с бывшей, вооружившись строительным молотком
В дежурную часть полиции Симферополя поступили сообщения от двух женщин в возрасте 33 и 40 лет, каждая из которых завила о том, что ей угрожал убийством и причинением телесных повреждений ее сожитель.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В первом случае задержанный 34-летний мужчина вину свою признал и пояснил, что поругался со своей сожительницей из-за ее измены, после чего она ушла из дома и сняла себе другое жилье.
Отчаявшись, мужчина начал без меры употреблять спиртные напитки, что привело к нестабильному психическому состоянию. Решив навестить неверную, мужчина, вооружившись строительным молотком, пошел в гости. Однако сожительница не обрадовалась гостю и попыталась его выгнать. Тогда задержанный, размахивая молотком, начал угрожать ей убийством и физической расправой.
Аналогичная ситуация произошла с 40-летними бывшими сожителями. Решив разорвать отношения, женщина ушла, сняв себе другое жилье. Однако мужчина, желая помириться, пришел в гости, и, услышав отказ, разозлился. Он, приставив нож к горлу возлюбленной, угрожал ей физической расправой и убийством.
Отделом дознания ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю в каждом из двух случаев возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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