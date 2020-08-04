Симферополец отправился выяснять отношения с бывшей, вооружившись строительным молотком

В дежурную часть полиции Симферополя поступили сообщения от двух женщин в возрасте 33 и 40 лет, каждая из которых завила о том, что ей угрожал убийством и причинением телесных повреждений ее сожитель.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В первом случае задержанный 34-летний мужчина вину свою признал и пояснил, что поругался со своей сожительницей из-за ее измены, после чего она ушла из дома и сняла себе другое жилье.

Отчаявшись, мужчина начал без меры употреблять спиртные напитки, что привело к нестабильному психическому состоянию. Решив навестить неверную, мужчина, вооружившись строительным молотком, пошел в гости. Однако сожительница не обрадовалась гостю и попыталась его выгнать. Тогда задержанный, размахивая молотком, начал угрожать ей убийством и физической расправой.

Аналогичная ситуация произошла с 40-летними бывшими сожителями. Решив разорвать отношения, женщина ушла, сняв себе другое жилье. Однако мужчина, желая помириться, пришел в гости, и, услышав отказ, разозлился. Он, приставив нож к горлу возлюбленной, угрожал ей физической расправой и убийством.

Отделом дознания ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю в каждом из двух случаев возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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