Севастопольцы остаются без дороги из-за «Херсонеса»

Жителям проспекта Античный в Севастополе еще как минимум год придется ждать строительства нормальной дороги, которая соединит их проспект с улицей Корчагина, где расположены социальные объекты.

Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.

Как уточнялось, полноценное проектирование дороги станет возможно только после того, как будут определены границы памятника – усадьбы Эвклида и Античной дороги, расположенных в непосредственной близости к будущей дороге и переданных музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

«Сейчас мы в этом смысле зависим от Херсонеса, когда собственно будут уже окончательно определены границы и способ сохранения памятника, после этого мы запроектируем все пространство», – отметил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Он добавил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с Министерством культуры РФ, была достигнута договоренность о том, что работы по определению границ памятника проведут в ближайшее время.

«Мы в первоочередном порядке договорились <с Минкультом>, что займутся определением границ памятника и его сохранения на Античном, чтобы можно было после этого приступить к проектированию уже самого проспекта», – уточнил Развожаев.

Вице-губернатор Денис Солодовников добавил, что проект будущей дороги уже разработан и «хоть завтра» готов проходить экспертизу, но без определения границ памятника сделать это невозможно.

Ранее дорогу на проспекте Античный планировалось сделать четырехполосной, но позже ее пришлось сузить из-за непосредственной близости к исторической дороге, признанной в 2017 году объектом культурного наследия.

«Сэкономленное» пространство, где проходит Античная дорога, намерен благоустроить под бульвар «Херсонес».

По словам главы департамента транспорта Сергея Румянцева, будущая дорога будет удобна как автомобилистам, так и пешеходам – на ней будет организована развязка до пересечения с дорогой на улице Корчагина, а также пересмотрено устройство тротуаров и пешеходных зон.

«Тем самым будет обеспечена пешеходная доступность с одной стороны улицы, где жилые массивы, к объектам социальной направленности», – уточнил Румянцев.

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