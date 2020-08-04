Руководители правительства Крыму существенно разбогатели в 2019 году

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Годовые доходы вице-премьера Крыма Евгения Кабанова достигают почти 13 млн рублей. Это наибольшая сумма, задекларированная среди крымских чиновников по итогам 2019 года.

Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства республики.

Согласно обнародованным данным, Кабанов не имеет в собственности ни квартиры, ни машины, однако у него есть 17 парковочных мест. Также у зампредседателя правительства в пользовании небольшой земельный участок, блоксекция жилого дома и квартира более 300 «квадратов». Супруга же чиновника трудилась больше, поэтому заработала почти 17 млн рублей, что превышает доходы первой леди Елены Аксеновой, получившей около 13 млн рублей за 2019 год.

Второе место по уровню доходов среди вице-премьеров Крыма занимает Андрей Рюмшин, заработавший 10,7 млн рублей за год. Он также владеет двумя земельными участками общей площадью 11,8 гектаров. Кроме того, в его пользовании находится большой земельный участок и жилой дом. Хотя доходы зампредседателя СМ – министра сельского хозяйства РК немалые, он по документам все еще не обзавелся собственным автомобилем. Супруга Рюмшина за год заработала 3,5 млн рублей. При этом у нее есть пара квартир и пять земельных участков, площадь наибольшего из них почти 7 гектаров.

Третью позицию занял вице-премьер республики Игорь Михайличенко, заработавший за год 5,2 млн рублей. У него нет недвижимости, но имеется автомобиль Volkswagen Touareg. Немного от него отстал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк – его доход достиг 5 млн рублей. Правда у него в собственности есть земельный участок и дом. Его супруга заработала всего 300 тыс. рублей, при этом у нее в собственности имеется квартира, земельный участок, легковой автомобиль и прицеп.

Зампредседателя Совмина РК – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико заработала 4,7 млн рублей за год, а вот ее супруг опередил всех, задекларировав 23,5 млн рублей. В отличие от жены с одним земельным участком, мужчина владеет четырьмя квартирами, садовым домом и тремя участками.

Вице-премьер РК - министр труда и социальной защиты Елена Романовская заработала 4,7 млн рублей. Доход вице-премьера РК – постпреда республики при президенте Георгия Мурадов составил 4 млн. рублей, а вице-премьера Юлии Жуковой – 3,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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