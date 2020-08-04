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Власть

Рейс круизного лайнера «Князь Владимир» вновь отменили

17:12 вторник, 4 августа 2020

Запланированный на 16 августа рейс круизного лайнера «Князь Владимир» отменен.

По остальным рейсам решение будет принято позже, сообщает пресс-служба компании «Черноморские круизы».

Там напомнили, что теплоход должен был возобновить навигацию 19 июля, однако к этой дате «Черноморские круизы» не получили необходимые документы.

«Сейчас теплоход стоит в порту Сочи и до сих пор не получил санитарное свидетельство, которое должен выдать Роспотребнадзор», - уточнили в компании.

При этом туристам, забронировавшим места на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха.

Круизы на теплоходе «Князь Владимир» прервались в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса в мире. Уже тогда сообщалось, что курсирование лайнера возобновится в середине июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Круизы на «Князе Владимире» в Крым отменены минимум до середины августа. Российский оператор ООО «Черноморские морские круизы» сообщает, что до середины августа отменяются рейсы лайнера «Князь Владимир» из Краснодарского края России в Крым.

В Севастополе три дня будут перекрывать рейд. В Севастополе с 22 по 24 июля ожидается перекрытие рейда Севастопольской бухты в связи с репетицией парада ко Дню Военно-Морского Флота.

Власти не выпускают лайнер «Князь Владимир» из порта Сочи в Крым. Роспотребнадзор не выпускает круизный лайнер «Князь Владимир» из порта города Сочи.

Власти Севастополя назвали дату пуска «Кометы» в Ялту. Скоростное судно «Комета» возобновит курсирование между Севастополем и Ялтой 12 июля.

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