«Просто уже не получится»: российский оппозиционер о возврате Крыма

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Смена власти в России не гарантирует возвращения Крыма Украине, поскольку такое решение без учета мнения жителей полуострова может привести к кровопролитию.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

По мнению Шлосберга, проблема Крыма может решаться только за столом переговоров президентов России и Украины, «просто отменить решение 2014 года о принятии Крыма в состав РФ уже не получится».

«Если президенты России и Украины садятся за стол переговоров как демократические лидеры демократических стран, они же должны начать не с того, как незаконное решение поменять на законное или просто отменить незаконное решение. Они должны обсуждать вопрос: есть 2,5 миллиона людей, фактически проживающих на территории. Какова главная задача президента? Главная задача президента – чтобы никого не убили… Любые государственные изменения возможны только в том случае, если не пострадают люди», – сказал политик.

По его словам, «простое, механистическое возвращение истории» в 2014 год невозможно.

«Ни народ Украины, ни народ России… не простит крови. Никто. Потому что когда люди рассуждают безотносительно к себе, что вот есть глобальные задачи вернуть границы – и будет счастье, – но если это счастье будет через кровь тысяч людей – никто не простит. Ни те, ни эти», – отметил Шлосберг.

Политик полагает, что между Украиной и Россией «должен быть восстановлен Крым в тех формах, которые признают оба государства».

«Это задача номер один. Без решения этой задачи ничего невозможно сделать… Чтобы разрешить эту проблему, нужно высшее государственное искусство. Можно предпринять любые действия, принять любые решения, но есть базовый ограничитель: без крови… Решение проблемы мирными способами является высшим государственным искусством, потому что оно потребует принятия нетривиальных политических решений», – сказал он.

Шлосберг отметил, что «решение проблемы Крыма» должно быть принято и украинским, и российским обществом.

«Возможно, два общества согласятся на простом решении. Это тоже возможно. Но это будет очень непросто. Вы сейчас хотите от российского политика услышать: «Я приду, возьму ножницы – и порежу». Это кровавые ножницы», – заключил политик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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