Власть
Прокуратура требует закрыть дельфинарий Севастополя
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Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушение в работе двух дельфинариев Севастополя.
Один из них находится в Артиллерийской бухте, второй – в районе парка Победы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в обоих дельфинариях на момент проверки не было нужной документации, подтверждающей происхождение и безопасность продуктов, которыми кормят животных.
Кроме того, у владельцев самого известного дельфинария города, расположенного в Артбухте, нет договора водопользования. По этому поводу прокурор отправил иск в суд с требованием закрыть дельфинарий до устранения нарушений. А именно требуется прекратить эксплуатацию бассейна, использование набережной, забор и сброс морской воды в акватории Черного моря.
Иск направлен для рассмотрения в Ленинский районный суд Севастополя.
Как сообщалось ранее, недавно скандал случился в алуштинском дельфинарии «Акварель», где расчленили тушу умершего дельфина. По этому поводу организована проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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