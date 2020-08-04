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Власть

Прокуратура требует закрыть дельфинарий Севастополя

Прокуратура требует закрыть дельфинарий Севастополя

фото © krym-portal.ru

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушение в работе двух дельфинариев Севастополя.

Один из них находится в Артиллерийской бухте, второй – в районе парка Победы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в обоих дельфинариях на момент проверки не было нужной документации, подтверждающей происхождение и безопасность продуктов, которыми кормят животных.

Кроме того, у владельцев самого известного дельфинария города, расположенного в Артбухте, нет договора водопользования. По этому поводу прокурор отправил иск в суд с требованием закрыть дельфинарий до устранения нарушений. А именно требуется прекратить эксплуатацию бассейна, использование набережной, забор и сброс морской воды в акватории Черного моря.

Иск направлен для рассмотрения в Ленинский районный суд Севастополя.

Как сообщалось ранее, недавно скандал случился в алуштинском дельфинарии «Акварель», где расчленили тушу умершего дельфина. По этому поводу организована проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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