Приезжий политолог думает, что «крымский сервис не успевает за реалиями»

фото © Кафа

Крымскому сервису необходимо реформирование, он не успевает приспосабливаться к реалиям жизни и требованиям туристов.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал политолог Сергей Михеев.

«Реформировать, иначе никто туда (в Крым) не поедет. Там, мне кажется, ощущение того, что якобы в любом случае туда приедут. Это, мне кажется, украинским периодом насажено в мозг, ну и этими девяностыми годами ощущение, что ... сервис делает одолжение отдыхающим», – сказал Михеев.

В качестве примера он рассказал о своем опыте знакомства с феодосийской службой такси «Десяточка», благодаря которому чуть не опоздал на поезд. Вспоминать этот случай Михеев пообещал несколько сезонов.

«Сервис крымский не успевает за реалиями, – считает Михеев. – Я, например, чуть не опоздал на поезд из-за замечательной службы такси там. Есть такое такси в Феодосии – «Десяточка». Более отвратительного такси в жизни не видел. Кто будет в Феодосии ... Такси «Десяточка» ... Никому не посоветую. Я об этом буду вспоминать каждый день в этом сезоне, а потом еще в следующем. Хорошо, добрые люди помогли, а то я бы опоздал на поезд».

Михеев обратил внимание, что отдыхать в Крыму «хорошо». Толп туристов в Феодосии политолог не заметил. По его мнению, основная масса приехавших людей собралась на Южном берегу Крыма, где и «сконцентрировались на одном пляже».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Хочешь попасть на пляж - получи плеткой» - из крымских сетей. «Звездой соцсетей» стал охранник крымского санатория «Форос», который прогонял отдыхающих с пляжа при помощи нагайки.

Отдыхающих в Севастополе россиян на лето оставили без денег. Крым и Краснодарский край неформально признали более приоритетными курортами.

В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов. В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.

Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон. Российский сервис бронирования жильявыявил, на каких морских курортах предпочитают курортники отдохнуть в начале осени 2020.