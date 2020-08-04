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Развитие сюжета: Крымский атаман призвал казаков не охранять пляжи при помощи нагаек ● «Хочешь попасть на пляж - получи плеткой» - из крымских сетей ● Отдыхающих в Севастополе россиян на лето оставили без денег ● В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов ● Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой
Приезжий политолог думает, что «крымский сервис не успевает за реалиями»
фото © Кафа
Крымскому сервису необходимо реформирование, он не успевает приспосабливаться к реалиям жизни и требованиям туристов.
Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал политолог Сергей Михеев.
«Реформировать, иначе никто туда (в Крым) не поедет. Там, мне кажется, ощущение того, что якобы в любом случае туда приедут. Это, мне кажется, украинским периодом насажено в мозг, ну и этими девяностыми годами ощущение, что ... сервис делает одолжение отдыхающим», – сказал Михеев.
В качестве примера он рассказал о своем опыте знакомства с феодосийской службой такси «Десяточка», благодаря которому чуть не опоздал на поезд. Вспоминать этот случай Михеев пообещал несколько сезонов.
«Сервис крымский не успевает за реалиями, – считает Михеев. – Я, например, чуть не опоздал на поезд из-за замечательной службы такси там. Есть такое такси в Феодосии – «Десяточка». Более отвратительного такси в жизни не видел. Кто будет в Феодосии ... Такси «Десяточка» ... Никому не посоветую. Я об этом буду вспоминать каждый день в этом сезоне, а потом еще в следующем. Хорошо, добрые люди помогли, а то я бы опоздал на поезд».
Михеев обратил внимание, что отдыхать в Крыму «хорошо». Толп туристов в Феодосии политолог не заметил. По его мнению, основная масса приехавших людей собралась на Южном берегу Крыма, где и «сконцентрировались на одном пляже».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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