Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +22
море +24

Происшествия

Пиротехники уничтожили семь авиабомб в Севастополе

Сотрудники МЧС уничтожили семь авиабомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории Севастополя.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, всего с начала года в регионе ликвидировано более 750 взрывоопасных предметов.

«При уничтожении ущерба окружающей среде, объектам инфраструктуры и населению не нанесено. При проведении работ от МЧС задействовано семь человек личного состава, группа разминирования Черноморского флота и четыре единицы техники», – приводит «Новый Севастополь» слова начальника специализированного отряда Николая Тисельского.

Уничтожены боеприпасы как немецкого, так и советского производства. Они относились к различным типам и были найдены в разных районах Севастопольского региона.

За минувшие месяцы 2020 года сотрудники спецотряда севастопольского управления МЧС привлекались к проведению пиротехнических работ более 270 раз, при этом обезврежено 757 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, среди которых авиабомбы, минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и другие боеприпасы.

В период с 2014 по 2020 год обнаружено и уничтожено без малого 19 тысяч боеприпасов. Свыше 1 700 боеприпасов найдено и обезврежено водолазными подразделениями спецотряда. В среднем на каждый год приходится около 500 сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов на территории и в акватории Севастопольского региона.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший директор и бухгалтер бахчисарайского МУП предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Прокуратура требует закрыть дельфинарий Севастополя. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушение в работе двух дельфинариев Севастополя.

В Крыму задержали россиянку за мошенничество. Сотрудники полиции задержали в Ялте девушку, которую разыскивали их коллеги из Краснодарского края.

В суд направили уголовное дело депутата-единоросса из Крыма. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Водный кризис
Аксенов вызовет воду на Крым с неба

Аксенов вызовет воду на Крым с неба

Совмин республики в пик туристического сезона решил организовать сезон дождей за 25,5 миллиона, но результат никто не гарантирует.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Курортный сезон
Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей

Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей

Советник губернатора Аксенова – атаман Сироткин отреагировал на эксцесс в санатории «Форос» и призвал свое войско не брать на дежурства плети.

Коронавирус в Крыму
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать мощную вспышку заражений

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать мощную вспышку заражений

Возвращение россиян с курортов может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации