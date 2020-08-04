Пиротехники уничтожили семь авиабомб в Севастополе

Сотрудники МЧС уничтожили семь авиабомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории Севастополя.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, всего с начала года в регионе ликвидировано более 750 взрывоопасных предметов.

«При уничтожении ущерба окружающей среде, объектам инфраструктуры и населению не нанесено. При проведении работ от МЧС задействовано семь человек личного состава, группа разминирования Черноморского флота и четыре единицы техники», – приводит «Новый Севастополь» слова начальника специализированного отряда Николая Тисельского.

Уничтожены боеприпасы как немецкого, так и советского производства. Они относились к различным типам и были найдены в разных районах Севастопольского региона.

За минувшие месяцы 2020 года сотрудники спецотряда севастопольского управления МЧС привлекались к проведению пиротехнических работ более 270 раз, при этом обезврежено 757 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, среди которых авиабомбы, минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и другие боеприпасы.

В период с 2014 по 2020 год обнаружено и уничтожено без малого 19 тысяч боеприпасов. Свыше 1 700 боеприпасов найдено и обезврежено водолазными подразделениями спецотряда. В среднем на каждый год приходится около 500 сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов на территории и в акватории Севастопольского региона.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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