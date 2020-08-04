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Педиатрическая «скорая помощь» впервые появилась в Севастополе
Бригада педиатрической «скорой помощи» впервые начала работу в Севастополе.
Как сообщила главный врач севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба, бригада дежурит на подстанции №8, расположенной на улице Пугачева.
«С 1 августа пока работает одна бригада на весь город. С 12 августа ежедневно будут выходить (на дежурство) две педиатрических бригады, – цитирует Стульбу «Новый Севастополь». – С 1 сентября, скорее всего, выезд будет с двух подстанций – №1 (улица Корабельная, 29) и №8».
Она подчеркнула, что специализированные бригады будут обслуживать самые сложные вызовы с детьми в возрасте от 0 до 18 лет. Таких в день бывает 13-18. В целом к детям также могут выезжать и обычные фельдшерские бригады. Ожидается расширение такой помощи в регионе.
Машины педиатрических бригад оборудованы соответствующим образом. «В комплект входит педиатрическая укладка, акушерская укладка, которая предназначена для родовспоможения, также детская реанимационная укладка и даже мы ее оснастили взрослой реанимационной укладкой – с той целью, что всякое бывает», – подчеркнула главврач.
Стульба отметила, что на севастопольской «скорой помощи» ранее работали два педиатра, которые прошли курсы повышения квалификации. В скором времени ожидается прибытие еще трех специалистов с материковой части России.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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