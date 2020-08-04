Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться коронавирусом

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Самый надежный способ уберечь себя от заражения COVID-19 при совершении покупок офлайн — использование веб-версий платежных приложений, советуют эксперты.

На втором месте по безопасности — системы бесконтактной оплаты смартфонов. Также вирусологи рекомендуют пользоваться картами, вводя пин-код не пальцами, а ручкой или уголком карты. На случай необходимости снятия наличных банки проводят ряд мер по дезинфекции банкоматов и офисов, а также выдерживают купюры в течение срока, превышающего время «жизни» SARS-CoV-2.

«Лучше всего использовать систему бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay), — заявил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов. — Но здесь также нужно учитывать, что сами смартфоны могут быть источниками распространения вирусов. Поэтому их нужно регулярно дезинфицировать. После смартфонов по безопасности идут пластиковые карты. Наличные во все времена считались рассадниками вирусов: они часто переходят из рук в руки, на деньгах содержится много микробов и вирусов».

Впрочем, деньги из банкомата можно брать спокойно. Как заявили представители крупнейших российских банков, купюры проходят выдержку и обработку в течение как минимум нескольких дней. В самих же офисах регулярно проводят дезинфекцию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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