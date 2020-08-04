Курортный сезон
Развитие сюжета: Аксенов насчитал 1,4 млн туристов в Крыму ● В Крыму признали, что летний отдых невозможен без кишечных инфекций ● «Крымпупизм»: психолог объяснила ментальность крымчан ● Приезжий политолог думает, что «крымский сервис не успевает за реалиями» ● Крымский атаман призвал казаков не охранять пляжи при помощи нагаек
Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей
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Советник губернатора Аксенова – атаман Сироткин отреагировал на эксцесс в санатории «Форос» и призвал свое войско не брать на дежурства плети.
«Нагайками на пляжах гонять нельзя. Что это такое? Это неправильно, так быть не должно», – прокомментировал изданию «Подъем» инцидент в санатории «Форос» Антон Сироткин. По его словам, уволенный охранник вряд ли является казаком.
А мэр Ялты Иван Имгрунт осудил все стороны конфликта на пляже, заявив, что туристы виноваты сами – они сбили его головной убор: «К сожалению, провокаторы были, есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео».
Ранее представители «Фороса» сообщили в Instagram, что проверяют все материалы, связанные с инцидентом, во время которого охранник из крымского казачьего общества размахивал нагайкой перед туристами и требовал покинуть пляж санатория. С ним было решено расторгнуть трудовой договор.
В официальных комментариях также говорится, что не вся акватория «Фороса» доступна простым отдыхающим.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
«Крымпупизм»: психолог объяснила ментальность крымчан. Конфликты между крымчанами и гостями полуострова в высокий курортный сезон часто связаны с «крымпупизмом» и нежеланием местных жителей делить недостающие в регионе ресурсы.
Приезжий политолог думает, что «крымский сервис не успевает за реалиями». Крымскому сервису необходимо реформирование, он не успевает приспосабливаться к реалиям жизни и требованиям туристов.
Власти проверили пляжи Алушты и нашли там «левую» торговлю. Министерство курортов и туризма Крыма сообщает об очередном мониторинге, который власти провели на пляжах ряда алуштинских поселков и выявили нарушения по торговле.
«Хочешь попасть на пляж - получи плеткой» - из крымских сетей. «Звездой соцсетей» стал охранник крымского санатория «Форос», который прогонял отдыхающих с пляжа при помощи нагайки.
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