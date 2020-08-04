«Крымпупизм»: психолог объяснила ментальность крымчан

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Конфликты между крымчанами и гостями полуострова в высокий курортный сезон часто связаны с «крымпупизмом» и нежеланием местных жителей делить недостающие в регионе ресурсы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ Юлия Евдокимова.

Ранее ряд СМИ провели опросы жителей курортных регионов России, которые считают, что в этом году на черноморские курорты приехали более требовательные и иногда агрессивные отдыхающие. Кроме того, некоторые предприниматели, занятые в туристической сфере, отмечают неподобающее, а порой и «буйное» поведение гостей, и полное игнорирование требований соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

«Конфликты происходят из-за недостатка ресурса, например, пляжей, банкоматов… Почему от крымчан поступает много негативных отзывов в адрес приезжающих? Мы понимаем, что с отдыхающими придется делиться водным ресурсом, местами в медицинских учреждениях в случае осложнения эпидситуации», - считает эксперт.Она также отметила, что крымчане в течение многих лет несправедливо эгоистичны к гостям республики. Такое поведение специалисты называют «крымпупизмом».

«Это явление, когда крымчане относятся к тому, что происходит в регионе с позиции «Крым – мой». С этой ментальностью мы уже ничего не сделаем», - констатирует Евдокимова.

Чтобы минимизировать число конфликтов между приезжими и местными, психолог рекомендует и тем и другим становиться на «психологический балкончик» и смотреть на ситуацию со стороны, «как будто видеоролик в Youtube».

«Если чувствуем, что не можем сейчас справиться со своей агрессией, стоит попробовать выместить ее в юмористическую сторону. То есть переместить внимание на другую точку», - предлагает еще один вариант специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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