Происшествия
Краснодарская мошенница скрывалась от розыска, работая в гостинице Ялты
Сотрудниками полиции в Ялте задержана жительница Краснодарского края, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
Сотрудники ялтинской полиции задержали 28-летнюю фигурантку уголовного дела, возбужденного на территории Краснодарского края по факту мошенничеств, которая была объявлена в федеральный розыск.
Девушка, работающая в одной из местных гостиниц, приехала в Ялту из города Новороссийск. Некоторое время назад ранее не судимая гражданка попала в дорожно-транспортное происшествие, куда был направлен наряд ДПС. Проверив гражданку по специальным базам, сотрудники полиции выяснили, что девушка находится в розыске как подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Согласно собранным материалам, подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Будучи фигурантом уголовного дела, злоумышленница скрылась от органов следствия, в связи с чем и была объявлена в федеральный розыск.
В скором времени злоумышленница будет передана ялтинскими полицейскими их коллегам из Краснодарского края.
Одновременно выясняется причастность задержанной к иным возможным эпизодам преступной деятельности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Местный житель обворовал через балкон постоялицу одной из гостиниц Ялты. Сотрудники полиции Ялты задержали подозреваемого в краже вещей, принадлежащих отдыхающей, которая остановилась в одной из гостиниц курорта.
В Севастополе активизировались мошенники с «прикольными деньгами». В Севастополе опять фиксируются случаи обмана доверчивых граждан с помощью похожих на деньги «билетов Банка Приколов», сообщает УМВД по Севастополю.
Воры сдали на металлолом кусок пирса порта Феодосии. В Феодосии группа лиц украли металлические конструкции верхнего строения пассажирского пирса и сдали их в металлолом.
В Крыму чиновники Росгранстроя погорели на взятке в 1,5 млн рублей. В Крыму по подозрению в получении крупной взятки задержаны директор регионального филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой) и его заместитель.
Аксенов вызовет воду на Крым с неба
Совмин республики в пик туристического сезона решил организовать сезон дождей за 25,5 миллиона, но результат никто не гарантирует.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей
Советник губернатора Аксенова – атаман Сироткин отреагировал на эксцесс в санатории «Форос» и призвал свое войско не брать на дежурства плети.
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
1 августа
В Крыму признали, что летний отдых невозможен без кишечных инфекций
Кишечные и ротавирусные инфекции – неотъемлемая часть летнего отдыха. В теплый сезон курортники регулярно страдают от разных ротаинфекций, а больницы не успевают освобождать места для больных.