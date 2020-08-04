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Происшествия

Краснодарская мошенница скрывалась от розыска, работая в гостинице Ялты

17:04 вторник, 4 августа 2020
Ялта

Сотрудниками полиции в Ялте задержана жительница Краснодарского края, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники ялтинской полиции задержали 28-летнюю фигурантку уголовного дела, возбужденного на территории Краснодарского края по факту мошенничеств, которая была объявлена в федеральный розыск.

Девушка, работающая в одной из местных гостиниц, приехала в Ялту из города Новороссийск. Некоторое время назад ранее не судимая гражданка попала в дорожно-транспортное происшествие, куда был направлен наряд ДПС. Проверив гражданку по специальным базам, сотрудники полиции выяснили, что девушка находится в розыске как подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Согласно собранным материалам, подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Будучи фигурантом уголовного дела, злоумышленница скрылась от органов следствия, в связи с чем и была объявлена в федеральный розыск.

В скором времени злоумышленница будет передана ялтинскими полицейскими их коллегам из Краснодарского края.

Одновременно выясняется причастность задержанной к иным возможным эпизодам преступной деятельности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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