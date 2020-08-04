Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Беременная депутат ялтинского горсовета Надель сообщила, что заболела коронавирусом ● Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом ● В Севастополе среди зараженных снова есть туристы ● Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом ● Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии
Коронавирус в Ялте: власти решили проводить ярмарки
фото © Крым.реалии
Администрация Ялты анонсировала проведение ряда ярмарок 7, 8 и 9 августа.
Так, согласно опубликованной информации, 7 августа планируют устроить ярмарки в Кореизе в районе дома №10 на улице Маяковского и в районе дома №27 на Севастопольском шоссе.
8 августа собираются устроить ярмарки в Форосе возле дома №18 по улице Космонавтов и в Никите в районе дома №7.
9 августа, согласно опубликованной информации, должны будут работать ярмарки в Симеизе в районе дома №18 по улице Советской, в Алупке на улице Ленина в районе санатория «Южнобережный», в Краснокаменке в районе троллейбусного кольца, а также в Форосе в районе дома №18 по улице Космонавтов.
Напомним, беременная депутат городского совета Ялты Елена Надель утверждает, что заболела коронавирусом и пробыла в реанимации 10 дней.
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 36 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его данным, всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 1305 случаев новой коронавирусной инфекции, 73 из них завозные из-за границы, 109 – из соседней России и выявлены по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 932 человека, умерли от коронавируса 15 пациентов. Всего с начала года в Севастополе, по данным властей, новой коронавирусной инфекцией заболел 351 человек, выздоровел 291 человек, 9 человек умерло.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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