Общество
Какой сегодня праздник 4 августа
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Сегодня, 4 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День рождения шампанского
Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.
И вот, 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата - Днем рождения этого напитка, а имя Периньон - впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.
День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины
Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии из Магдалы, но предание сообщает, что Мария была молода, красива и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя.
В 9 веке ее святые мощи были перенесены в столицу Византийской империи — Константинополь и положены в храме монастыря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию и положены в Риме под алтарем Латеранского собора. Часть мощей Марии Магдалины находится во Франции близ Марселя, где над ними у подножия крутой горы в честь Марии воздвигнут великолепный храм.
Марьи добрый день (Мария Ягодница)
Народный праздник «Мария Ягодница» отмечается 4 августа (по старому стилю - 22 июля). Изначально праздник был языческим и посвящался Марии-заступнице, хранительнице женщин. После прихода христианства на Русь церковь в этот день начала чтить память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. Попытка священников разделить эти два события не увенчалась успехом. Другие названия праздника: «Мария Магдалина», «Марьи добрый день», «Добрый день», «Ягодница», «Громовый день».
Также сегодня, 4 августа, отмечают такие праздники:
- День береговой охраны (Coast Guard Day) в США
- День качания на качелях
- День одинокой работающей женщины (Single Working Women's Day)
- День заветного сундучка
- День дружбы (National Friendship Day) в США
- День печенья с шоколадной крошкой (National Chocolate Chip Cookie Day) в США
- День сестры (National Sisters Day) в США
- День кукол (National Doll Day) в США
- День Конституции на Острове Кука
- День основателей в Гане
- День словацкой Матицы в Словакии
- День революции в Буркина-Фасо
- День национальной гвардии Венесуэлы
Сегодня именины празднуют: Зина, Агап, Мария, Киприан, Корнилий, Фока.
Что происходило 4 августа в прошлые годы
1687 - выдающийся государственный деятель И. Мазепа избран гетманом Левобережной Украины.
1783 - Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, по итогам которого Грузия признала протекторат Российской империи.
1836 - Царь-Колокол (памятник русского литейного искусства) установлен в Кремле.
1879 - Германия присоединила Эльзас и Лотарингию.
1902 - под рекой Темзой открыт Гринвичский пешеходный туннель длиной 370 метров.
1903 - повстанцы в г. Крушево провозгласили создание независимой Македонии.
1912 - был совершен пассажирский перелет через пролив Ла-Манш (Английский канал).
1922 - американский изобретатель Александр Белл был похоронен, в знак признательности заслуг Белла в течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.
1984 - государство Верхняя Вольта в Африке сменило название на Буркина-Фасо («страна достойных людей»).
1995 - Хорватия и пятый корпус Армии Республики Босния и Герцеговина начали войну (Операция «Буря») против Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 августа. Какие праздники будут завтра?
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