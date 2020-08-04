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Общество

Какой сегодня праздник 4 августа

00:03 вторник, 4 августа 2020
Какой сегодня праздник 4 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 4 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения шампанского

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

И вот, 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата - Днем рождения этого напитка, а имя Периньон - впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.

День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины

Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии из Магдалы, но предание сообщает, что Мария была молода, красива и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя.

В 9 веке ее святые мощи были перенесены в столицу Византийской империи — Константинополь и положены в храме монастыря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию и положены в Риме под алтарем Латеранского собора. Часть мощей Марии Магдалины находится во Франции близ Марселя, где над ними у подножия крутой горы в честь Марии воздвигнут великолепный храм.

Марьи добрый день (Мария Ягодница)

Народный праздник «Мария Ягодница» отмечается 4 августа (по старому стилю - 22 июля). Изначально праздник был языческим и посвящался Марии-заступнице, хранительнице женщин. После прихода христианства на Русь церковь в этот день начала чтить память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. Попытка священников разделить эти два события не увенчалась успехом. Другие названия праздника: «Мария Магдалина», «Марьи добрый день», «Добрый день», «Ягодница», «Громовый день».

Также сегодня, 4 августа, отмечают такие праздники:

- День береговой охраны (Coast Guard Day) в США

- День качания на качелях

- День одинокой работающей женщины (Single Working Women's Day)

- День заветного сундучка

- День дружбы (National Friendship Day) в США

- День печенья с шоколадной крошкой (National Chocolate Chip Cookie Day) в США

- День сестры (National Sisters Day) в США

- День кукол (National Doll Day) в США

- День Конституции на Острове Кука

- День основателей в Гане

- День словацкой Матицы в Словакии

- День революции в Буркина-Фасо

- День национальной гвардии Венесуэлы

Сегодня именины празднуют: Зина, Агап, Мария, Киприан, Корнилий, Фока.

Что происходило 4 августа в прошлые годы

1687 - выдающийся государственный деятель И. Мазепа избран гетманом Левобережной Украины.

1783 - Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, по итогам которого Грузия признала протекторат Российской империи.

1836 - Царь-Колокол (памятник русского литейного искусства) установлен в Кремле.

1879 - Германия присоединила Эльзас и Лотарингию.

1902 - под рекой Темзой открыт Гринвичский пешеходный туннель длиной 370 метров.

1903 - повстанцы в г. Крушево провозгласили создание независимой Македонии.

1912 - был совершен пассажирский перелет через пролив Ла-Манш (Английский канал).

1922 - американский изобретатель Александр Белл был похоронен, в знак признательности заслуг Белла в течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.

1984 - государство Верхняя Вольта в Африке сменило название на Буркина-Фасо («страна достойных людей»).

1995 - Хорватия и пятый корпус Армии Республики Босния и Герцеговина начали войну (Операция «Буря») против Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 августа. Какие праздники будут завтра?

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