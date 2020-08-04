Власть
Из-за прорыва трубы в центре Симферополя перекрыли улицу
На улице Сергеева-Ценского в Симферополе ведутся восстановительные работы из-за прорыва трубы.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
«Прорыв был в шесть утра в районе улицы Сергеева-Ценского. Сейчас работники устраняют последствия прорыва. Работы уже почти подходят к концу», - сообщил пресс-секретарь.
Ранее в селе Мирное Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за понижения дебитного уровня воды в одной из скважин.
Известно, что для жителей села организован подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом с 9 до 11 часов и с 17:00 до 19:30.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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