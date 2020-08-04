Из-за нехватки воды в крымском селе ввели режим ЧС

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В селе Мирное Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за понижения дебитного уровня воды в одной из скважин.

Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«В ликвидации сложившейся ситуации задействованы все необходимые силы и ресурсы. На сегодняшний день принимается необходимый комплекс мер для скорейшего восстановления централизованного водоснабжения», – говорится в сообщении.

Для жителей села организован подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом с 9 до 11 часов и с 17:00 до 19:30.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, ограничений водоснабжения в Симферополе и других регионах республики не планируются. Запасов пресной воды для столицы полуострова должно хватить на сто дней. При этом июльские осадки не смогли существенно улучшить положение с наполняемость водохранилищ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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