Водный кризис
Развитие сюжета: Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым ● В МИД России назвали «антигуманитарными» действия Киева по прекращению поставок воды в Крым ● В Севастополе создали умную систему наблюдения за водохранилищем ● Синоптики прогнозируют на август дефицит осадков в Крыму ● Договор или война: в Германии порассуждали о решении «водного вопроса» Крыма
Из-за нехватки воды в крымском селе ввели режим ЧС
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В селе Мирное Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за понижения дебитного уровня воды в одной из скважин.
Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
«В ликвидации сложившейся ситуации задействованы все необходимые силы и ресурсы. На сегодняшний день принимается необходимый комплекс мер для скорейшего восстановления централизованного водоснабжения», – говорится в сообщении.
Для жителей села организован подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом с 9 до 11 часов и с 17:00 до 19:30.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, ограничений водоснабжения в Симферополе и других регионах республики не планируются. Запасов пресной воды для столицы полуострова должно хватить на сто дней. При этом июльские осадки не смогли существенно улучшить положение с наполняемость водохранилищ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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