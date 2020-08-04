Голосование по гимну Симферополя продлится до 20 августа

Общественный совет Симферополя открыл на своем сайте голосование по гимну крымской столицы.

Оно будет доступно до 20 августа, сообщил председатель Общественного совета Олег Щербаков.

«Проголосовать можно на сайте коллегиального органа. Дата проведения опроса: с третьего по 20 августа. Мы будем очень благодарны вам, если вы попросите проголосовать своих друзей и близких, а также расскажете об этом опросе на своих страницах в социальных сетях. Нам необходимо узнать мнение как можно большего количества жителей города, чтобы городской совет принял дальнейшее решение», – написал Щербаков на своей странице в Facebook.

Горожане уже приступили к голосованию на сайте. Пока мнения о гимне разделяются примерно поровну: 39 человек считают, что официальным гимном города должна стать песня «Мой Симферополь – ворота Крыма», а 33 человека отдали предпочтение новой музыке и тексту.

Общественный совет 30 июля создал рабочую группу по проведению опроса жителей «Об утверждении гимна города».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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