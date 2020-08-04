Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У экстренно родившей жительницы Севастополя подозревают COVID-19 ● В Крыму снизилось число новых заражений коронавирусом ● Коронавирус в Ялте: власти решили проводить ярмарки ● Беременная депутат ялтинского горсовета Надель сообщила, что заболела коронавирусом ● Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом
Два новых случая COVID-19 выявлены в Севастополе
COVID-19 за минувшие сутки лабораторно подтвержден у двух человек в Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 4 августа зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Диагноз подтвержден у женщины, приехавшей в Севастополь на отдых. Еще один положительный результат тест показал у местного жителя. Источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования. Двух человек выписали после выздоровления», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 356 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 43 человека. Выздоровели 293 человека, 9 человек умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 172 человека, в городской больнице №9 – 131. Под наблюдением по месту жительства – 313 человек.
В Крыму за прошедшие сутки выявили 18 случаев COVID-19. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 323 случая новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц выписаны 945 пациентов, из них 13 за прошедшие сутки. Скончались за весь период пандемии в Крыму 15 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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