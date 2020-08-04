Бывший директор и бухгалтер бахчисарайского МУП предстанут перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Как сообщили в главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю, директор обвиняется в получении взятки и присвоении чужого имущества, совершенного совместно с бухгалтером.

«Обвиняемые вину в инкриминируемых им преступлениях признали, причиненный государству ущерб частично возместили. Следствием в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 700 тыс рублей, – говорится в сообщении. – В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу».

По данным следствия, директор МУП, будучи председателем комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора аренды и договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, потребовал и получил от доверенного лица предпринимателя взятку за содействие в участии бизнесмена в аукционе на право заключения договора аренды и последующего заключения указанного договора в сумме 150 тысяч рублей.

«Кроме этого, в мае 2018 года директор и главный бухгалтер данного предприятия по предварительному сговору между собой, посредством фиктивно трудоустроенного лица и последующего начисления ему заработной платы, в период с июня 2018 по июль 2019 года присвоили начисляемую фиктивному работнику заработную плату на сумму свыше 280 тысяч рублей», – добавили в СК.

В ведомстве отметили, что кроме возбужденных уголовных дел по части 2 статьи 290 (получение взятки в значительном размере), части 3 статьи 160 (присвоения чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере) УК РФ, в адрес главы администрации Бахчисарая внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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