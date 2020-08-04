Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом ● В Севастополе среди зараженных снова есть туристы ● Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом ● Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии ● Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе
Беременная депутат ялтинского горсовета Надель сообщила, что заболела коронавирусом
фото © Крым.реалии
Беременная депутат городского совета Ялты Елена Надель утверждает, что заболела коронавирусом и пробыла в реанимации 10 дней.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«COVID-19 – реальная угроза жизни и здоровью каждого из нас. Я пробыла в реанимации 10 дней, из них несколько, о которых я ничего не помню. Третья степень поражения легких из четырех, тяжелый выход и даже сейчас, будучи уже дома – (те, кто меня знает, поймет) – я с трудом хожу и тяжело разговариваю (поэтому нет видео). Все очень рядом с нами, поверьте, ежедневно из 11 человек прибывающих в реанимации 7-й Республиканской больницы умирает 1-2 человека, кого-то просто не довозят», – рассказала Надель.
По ее словам, впереди ее ожидает длительный процесс реабилитации.
Напомним, 5 декабря 2019 года исключенного из партии «Единая Россия» депутата горсовета Елену Надель лишили поста председателя комитета по вопросам образования, науки, культуры, охране материнства и детства, делам молодежи и спорта.
Исключение Елены Надель из «Единой России» связывают с ее выступлением перед голосованием по кандидатуре Светланы Базилюк на пост заместителя председателя городского совета. Напомним, тогда кандидатура Базилюк набрала только 13 голосов депутатов при необходимых 15.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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