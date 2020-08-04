Аксенов вызовет воду на Крым с неба

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Совмин республики в пик туристического сезона решил организовать сезон дождей за 25,5 миллиона, но результат никто не гарантирует.

Власти Крыма, где из труб вода хлыщет в землю, ищут подрядчика, которому готовы заплатить 25,5 миллиона рублей за проведение экспериментов для обеспечения живительной влагой региона.

Подрядчик, если он будет найден и с ним подпишут госконтракт, должен будет обеспечить выполнение ««авиационных работ по активному воздействию с целю искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты». Дожди нужно вызывать с помощью запускаемых с самолета реагентов.

Глава Крыма Сергей Аксенов в мае этого года пообещал увеличение дождей с помощью специального самолета, о котором и о результатах работы которого на данный момент ничего неизвестно.

Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым объявил тендер на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков. Соответствующий лот стоимостью 25,5 млн рублей опубликован на сайте госзакупок.

«Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым», – указано в документах закупки.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 августа текущего года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Росгидромет направит в Крым самолет, способный увеличить количество осадков из дождевых облаков.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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