Курортный сезон
Развитие сюжета: Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей ● Аксенов насчитал 1,4 млн туристов в Крыму ● В Крыму признали, что летний отдых невозможен без кишечных инфекций ● «Крымпупизм»: психолог объяснила ментальность крымчан ● Приезжий политолог думает, что «крымский сервис не успевает за реалиями»
Аксенов поручил собирать жалобы от туристов
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Министерство курортов и туризма Республики Крым должно усилить работу по мониторингу жалоб и обращений от отдыхающих.
Такое поручение сегодня на заседании Совмина республики дал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Полный анализ социальных сетей. Я имею в виду все: жалобы и обращения. На некачественное обслуживание, на грязь. Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, что необходимо делать, – сказал Аксенов. – Каждый год мы должны повышать качество обслуживания».
По словам Аксенова, социологические опросы должны проводиться также в курортных районах Крыма.
По озвученным сегодня данным, в июле в Крыму отдохнули почти 1,5 млн туристов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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