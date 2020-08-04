Аксенов поручил собирать жалобы от туристов

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Министерство курортов и туризма Республики Крым должно усилить работу по мониторингу жалоб и обращений от отдыхающих.

Такое поручение сегодня на заседании Совмина республики дал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Полный анализ социальных сетей. Я имею в виду все: жалобы и обращения. На некачественное обслуживание, на грязь. Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, что необходимо делать, – сказал Аксенов. – Каждый год мы должны повышать качество обслуживания».

По словам Аксенова, социологические опросы должны проводиться также в курортных районах Крыма.

По озвученным сегодня данным, в июле в Крыму отдохнули почти 1,5 млн туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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