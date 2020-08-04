Курортный сезон
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Аксенов насчитал 1,4 млн туристов в Крыму
В июле в Крыму отдохнули 1,4 миллионов туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его данным, средняя загрузка средств размещения в июле составила 80%, а по ряду объектов - 95%.
«С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% – по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% – по железной дороге, менее 1% - через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп», - написал Аксенов в Facebook.
Туристический сезон на полуострове начался в этом году позже из-за пандемии коронавируса. С 15 июня в отелях и санаториях Крым могли отдохнуть только местные жители, а с 1 июля республику начали посещать туристы с материка.
Первый миллион отдыхающих в Крыму насчитали ближе к концу июля. Тогда Аксенов сообщил, что объем туристического потока - беспрецедентный, а уровень загрузки средств размещения на Южном берегу Крыма, по данным Министерства курортов и туризма республики, достиг 95%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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