Власти Севастополя заявили, что город полностью обеспечен местами в дошкольных учреждениях

За прошедший год в Севастополе были введены в работу 1100 новых мест в школах и 800 мест в детских садах.

Это позволило на 100% охватить дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того на 30% больше учащихся поступили в учреждения среднего профессионального образования. Это важно, поскольку городу не хватает специалистов рабочих специальностей, отметил чиновник.

Среди задач, которые еще предстоит решить севастопольской сфере образования – повышение зарплат и выделение жилья учителям.

«С сентября 2019 года оклады увеличены на 45%. В этом году я приложу все усилия, чтобы не только окладная часть, но в и целом уровень зарплат в школах вырос, - пообещал Развожаев, напомнив, что с сентября педагоги будут получать президентские доплаты за классное руководство. – Я каждый день помню о нелегком труде наших педагогов. У меня мама работала воспитателем в детском саду, да и сам я по первому образованию – учитель».

Без продвижения не останутся и учащиеся: в рамках нацпроекта «Образование» школьников планируют обеспечить «индивидуальными рабочими местами» – ноутбуками и другими персонифицированными гаджетами для совершенствования образовательного процесса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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