Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +29
море +24

Власть

Власти Севастополя заявили, что город полностью обеспечен местами в дошкольных учреждениях

08:54 воскресенье, 30 августа 2020
Севастополь

За прошедший год в Севастополе были введены в работу 1100 новых мест в школах и 800 мест в детских садах.

Это позволило на 100% охватить дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того на 30% больше учащихся поступили в учреждения среднего профессионального образования. Это важно, поскольку городу не хватает специалистов рабочих специальностей, отметил чиновник.

Среди задач, которые еще предстоит решить севастопольской сфере образования – повышение зарплат и выделение жилья учителям.

«С сентября 2019 года оклады увеличены на 45%. В этом году я приложу все усилия, чтобы не только окладная часть, но в и целом уровень зарплат в школах вырос, - пообещал Развожаев, напомнив, что с сентября педагоги будут получать президентские доплаты за классное руководство. – Я каждый день помню о нелегком труде наших педагогов. У меня мама работала воспитателем в детском саду, да и сам я по первому образованию – учитель».

Без продвижения не останутся и учащиеся: в рамках нацпроекта «Образование» школьников планируют обеспечить «индивидуальными рабочими местами» – ноутбуками и другими персонифицированными гаджетами для совершенствования образовательного процесса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников. Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Школы Севастополя закупят рециркуляторы и рабочие тетради. Департамент образования выделил средства на закупку рециркуляторов и рабочих тетрадей для учебных заведений.

Новый модульный детский сад откроется в Симферополе через два месяца. Модульный детский сад, построенный на территории стадиона школы №26 по улице Тарабукина в Симферополе, примет детей уже через 2-2,5 месяца.

Школам запретили собирать с родителей на профилактику коронавируса. Министерство просвещения РФ запретило требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом

В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом

За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Туристы тонут в Крыму: в МЧС рассказали почему

Туристы тонут в Крыму: в МЧС рассказали почему

Необычное коронавирусное лето близится к завершению. Итоги подводят бизнесмены, которые надеялись окупить все те издержки, которые принес COVID-19, врачи, задающиеся вопросом, усугубил ли наплыв отдыхающих эпидемиологическую обстановку... И свои печальные итоги подводят сотрудники МЧС.

Общество
Какой сегодня праздник 30 августа

Какой сегодня праздник 30 августа фото

Сегодня, 30 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Здоровье
Лекарство для кошек оказалось эффективным против коронавируса

Лекарство для кошек оказалось эффективным против коронавируса

Препараты от вирусного перитонитa у кошек могут подавлять работу необходимого для размножения коронавирусa ферментa.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации