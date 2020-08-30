В Симферополе появилась карта точек выдачи воды

фото © ТАСС

Подрядная организация проводит обустройство оснований для установки емкостей для воды во дворах многоквартиных домов и в частном секторе Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Для обеспечения водой населения на период прекращения централизованной подачи уже закуплены необходимые емкости. Они хранятся на базе подрядной организации. В настоящее время проводится работа по установке оснований для емкостей. На следующей неделе начнется размещение самих резервуаров. Забор воды жителями будет производиться из десяти кранов во избежание очередей.

Автоцистерны будут подвозить воду для наполнения указанных емкостей по графику. При необходимости может быть организован дополнительный подвоз. В соответствии с рекомендациями, специалистами Роспотребнадзора будет проводиться забор воды и ее анализ.

Несмотря на то, что завозимая автоцистернами вода является питьевой, ее рекомендуется кипятить перед употреблением.

С местами дислокации емкостей во дворах МКД и частном секторе можно ознакомиться на карте.

Напомним, что с графиками подачи воды вы можете ознакомиться в специализированном разделе «Водообеспечение Симферополя» на официальном сайте администрации города Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму намерены ликвидировать 39 подземных скважин. Многие из подземных источников Крыма настолько исчерпаны, что власти полуострова запланировали их ликвидацию.

В Севастополе просят запретить купание у Памятника затопленным кораблям. «Закройте пляжевание у Памятника затопленным кораблям. Это безобразное и хамское отношение к героическому наследию города», - с таким требованием обратилась к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву зрительница прямого эфира на правительственом телеканале.

В понедельник часть Симферополя останется без воды. В понедельник, 31 августа, часть Симферополя и пригорода с утра и до ночи останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях.

Озеленению симферопольских парков мешают вандалы. В Детском и Гагаринском парках крымской столицы весной и осенью сажают декоративные деревья и кустарники, но вандалы их ломают и выкапывают.