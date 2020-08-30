В школах Крыма запретили собирать с родителей деньги на рециркуляторы

В школах Крыма запрещено собирать деньги с родителей на приобретение рециркуляторов в классы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Столь необходимые приборы для обеззараживания воздуха, предусмотренные требованиями Роспотребнадзора для профилактики распространения коронавируса в закрытых помещениях, будут приобретены за счет бюджетных средств, заверили в ведомстве.

В данный момент образовательные организации уже обеспечены 2962 рециркуляторами, сообщила первый замминистра образования и науки республики Валентина Бойко.

«Администрациями образовательных учреждений составлены графики проведения обеззараживания воздуха в классных комнатах и дошкольных группах. Из бюджета Республики Крым к началу нового учебного года дополнительно выделено 100 миллионов рублей для приобретения рециркуляторов», - сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме фильтров воздуха в классных комнатах также должны быть в наличии бесконтактные термометры и достаточный запас антисептиков и дезинфицирующих средств.

в то же время в социальных сетйх некоторые родители сообщили, что после родительских собраний в преддверии учебного года директора школ просили родительской финансовой помощи на приобретение рециркуляторов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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