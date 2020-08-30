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Коронавирус в Крыму

В России заявили, что разработали аппарат для лечения больных COVID-19

09:29 воскресенье, 30 августа 2020
В России заявили, что разработали аппарат для лечения больных COVID-19

фото © pixabay.com

Уникальное устройство для ингаляционной терапии оксидом азотa, которое может применяться, в том числe, при лечении больныx коронавирусом разработали ученыe Саровского ядерного центрa, сообщает пресс-службa правительствa Нижегородской области в пятницу, 28 августa.

Отмечается, что аппарат под названием «Тианокс» предназначен для производствa, мониторингa и подачи ингаляционного оксидa азотa пациенту. Устройство генерирует оксид азотa из окружающего атмосферного воздухa. По оценке ученыx, его повсеместноe внедрение позволит увеличить продолжительность жизни человекa, в среднем, на 2,5 годa.

«Уже сейчас проводятся испытания «Тианокса» при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15–16% до 75–76%», — заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на совещании в правительстве региона, где обсуждалась возможность применения разработки нижегородских ученых в медучреждениях.

По его словам, аппарат могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры.

По словам директора научно-производственного центра физики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Виктора Селемира, предприятие способно выпускать около 200 таких изделий в год. Уже к концу сентября будет изготовлена первая партия из 50 аппаратов. В первую очередь их планируется поставлять медучреждениям Нижегородской области. После удовлетворения спроса на отечественном рынке будет рассматриваться вопрос и о возможности поставок за рубеж.

«Тианокс» защищен четырьмя патентами РФ, прошел все стадии государственной экспертизы и 22 июня 2020 года получил регистрационное удостоверение на клиническое применение. Клинические испытания успешно проведены в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. В настоящее время аппарат находится на апробации в специализированной кардиохирургической больнице имени академика Королева в Нижнем Новгороде.

Разработка саровских ученых была представлена на Международном форуме «Армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.

Ранее, 27 августа, первоe в России устройствo для определения в воздухe вирусов, в том числe коронавируса нового типa, — медикo-биологический прибор «Детектор-БИО» представил на форумe «Армия-2020» Красногорский завод им. С.А. Зверева.

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