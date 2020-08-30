В Крыму еще полсотни новых заражений коронавирусом

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За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

15 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 – при скрининге здорового населения, 2 случая завозных из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2399 случаев новой коронавирусной инфекции. 91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1817 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 367 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3918 человек.

Выздоровевших за весь период – 1644 человека.

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