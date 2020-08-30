Ученые сочли дневной сон смертельно опасным

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Дневной сон длительностью более одного часа смертельно опасен для человека. Такие выводы сделали ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае, пишет портал MedicalXpress.

В основу их исследования легли научные работы, в которых изучалась связь между сном днем и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или смертью от других причин. Ученые обобщили более 20 подобных работ и подвергли анализу данные свыше 313 тыс. человек, из которых 39% спали днем, говорится в материале, опубликованном порталом в среду, 26 августа.

По итогам анализа специалисты сделали ввод, что у людей, которые предпочитали продолжительный дневной сон — более часа, на 34% вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также у таких исследуемых на 30% вырастал риск смерти от других причин. Однако, согласно выводам экспертов, такую опасность дневной сон несет исключительно для тех людей, которые спали более шести часов в сутки.

Женщины и пожилые люди наиболее подверженные возникновению таких последствий дневной дремоты.

Автор исследования доктор Чже Пан в то же время подчеркнул, что люди, предпочитающие вздремнуть днем менее часа, не подвергаются риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о тех людях, у которых наблюдается нарушение ночного сна.

«Результаты показывают, что более короткий сон (особенно менее 30–45 минут) может улучшить здоровье сердца у людей, которые плохо спят по ночам», — заключил эксперт.

Клинический психолог Люция Сулейманова ранее в четверг, 27 августа, рассказала, что сокращение количества часов сна может активизировать работу мозга и сподвигнуть человека на решение сложных проблем.

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