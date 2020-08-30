Туристы тонут в Крыму: в МЧС рассказали почему

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Необычное коронавирусное лето близится к завершению. Итоги подводят бизнесмены, которые надеялись окупить все те издержки, которые принес COVID-19, врачи, задающиеся вопросом, усугубил ли наплыв отдыхающих эпидемиологическую обстановку... И свои печальные итоги подводят сотрудники МЧС.

Регулярно на сайте чрезвычайного ведомства появляются новости об утонувших в морях, омывающих Крым. С начала года в Крыму на воде погибли 37 человек (в прошлом году - 45). В чем же главные причины этих цифр?

Море по колено

В МЧС РК рассказали, что часто утопленники выпивали перед купанием. Известно всем, что алкоголь притупляет реакцию и заставляет совершать необдуманные поступки. При этом выпившие чувствуют себя «супер-героями».

Народная мудрость гласит – «пьяному море по колено», и иногда сочетание пляжа, солнца и горячительного может привести к печальным последствиям.

На совести арендаторов

По данным Минкурортов в Крыму числится 440 оборудованных пляжей. При этом не все арендаторы совестливо соблюдают установленные требования, а именно – наличие на пляжах матросов-спасателей.

Но иногда и сами отдыхающие не думают о том, что им может понадобиться помощь, и отправляются в путешествие на дикие пляжи, где нет элементарных благ цивилизаций. Опасность таких мест еще и в том, что дно может таить скрытые угрозы – острые камни, железные сваи, принесенные зимним штормом.

Неудачный прыжок, удар, потеря сознания – и человека больше нет.

В МЧС порекомендовали более тщательно выбирать себе места отдыха, задумываясь о безопасности.

Каяки, матрасы и катамараны

«Наши ребята патрулировали на прошлых выходных один из пляжей. Вот отдыхающие отплыли на катамаранах далеко от берега, без спасательных жилетов. Если катамаран перевернется, шанс спастись будет не у каждого», - поделились в ведомстве.

Все лето новостные ленты «пестрили» историями о людях, которых уносило на матрасах, кругах и каяках.

Кому-то везло – их успевали спасти, а чья-то жизнь оборвалась. Поэтому в морских путешествиях на утлых плавсредствах спасательный жилет просто жизненно необходим.

Когда штормит

Еще одна частая причина утопления – переоценка своих возможностей. Если на море шторм, а на пляже треплется красный флаг, предупреждающий о непогоде, то лучше остаться на берегу.

Ведь какими бы мы себя не чувствовали спортсменами и силачами, с природой бороться иногда не только бесполезно, но и опасно.

Несмотря на все вышеперечисленное, в МЧС отметили небольшое снижение количество происшествий на воде в этом году. По данным ведомства, с начала 2020 года спасатели 50 раз выезжали на подобные происшествия. В прошлом - 62. Спасли сотрудники МЧС – 37 человек, а год назад – 60.

Впереди бархатный сезон, и вполне возможно, что море еще останется на какое-то время теплым и порадует отдыхающих, поэтому правила безопасности на воде сохранят актуальность до середины октября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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